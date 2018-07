POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwochvormittag, in der Zeit von 11.20 bis 12 Uhr in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim war einer der zehn gemessenen Autofahrer zu schnell unterwegs. Des Weiteren wurden zwei Mängelberichte ausgestellt.

In der Zeit von 8.40 bis 10 Uhr wurden in der Hauptstraße in Knittelsheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Vier Autofahrer verstießen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Schnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 49 km/h gemessen. Des Weiteren waren zwei Autofahrer nicht angeschnallt.

Bei weiteren schwerpunktmäßigen Verkehrskontrollen in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Germersheim fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Weiterhin benutzten zwei Autofahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt.

