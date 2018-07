POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht mit verletztem Rollerfahrer

Bad Bergzabern (ots) - Der 33-jährige Rollerfahrer, aus dem Kreis Bad Bergzabern, befuhr am Montag, den 02.07.2018, gegen 06:50 Uhr die L546 stadteinwärts. Als sich der 33-jährige im dortigen Kreisverkehr (Höhe Pro-Senioren) befand, fuhr ein dunkelblauer Ford Kombi mit SÜW- Kennzeichen aus der Straße "Im Wernersgrund" in den Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt des Rollerfahrers zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern führte der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung durch, wobei er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der dunkelblaue Ford Kombi setzte seine Fahrt fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Unfall wurde heute erst bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern mitgeteilt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

