POL-PDLD: Waldrohrbach- Marihuanindooranlage sichergestellt

Landau (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizeiinspektion Landau vom 05.07.2018

Am Donnerstag, den 05.07.2018 durchsuchten Beamte des Landauer Rauschgiftkommissariats ein Wohnhaus in Waldrohrbach im Landkreis Südliche Weinstraße, da sie einen Hinweis hatten, dass dort durch ein Ehepaar illegal Cannabispflanzen angebaut würden. Der Hinweis wurde voll bestätigt. In einem extra eingerichteten Kellerraum wurde eine ca. 8 qm große professionelle Cannabis-Indooranlage mit mehreren Wärmelampen vorgefunden. In diesem Kellerraum hingen bereits 39 abgeerntete und getrocknete Cannabispflanzen, die offensichtlich erst wenige Tage zuvor abgeerntet und dort zum Trocknen aufgehängt wurden. An den Pflanzen befanden sich ca. 700 Gramm Marihuanablüten, während das Marihuanakraut bereits entfernt worden war. In einem anderen Raum wurden dann noch weitere 4,6 kg Marihuana, geringe Mengen an Haschisch und 22 Haschischkekse aufgefunden und sichergestellt. Da der männliche Bewohner während der Durchsuchungsmaßnahme mit seinem Pkw zu seinem Haus kam und dabei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm später bei der Kriminalpolizei in Landau eine Blutprobe entnommen. Neben dem illegalen Anbau und Besitz von Marihuana hat er sich nun auch noch wegen des Verdachts des Führens eines Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unter Drogeneinfluss zu verantworten. Aufgrund der aufgefundenen Menge an Marihuana geht die Kriminalpolizei davon aus, dass sie auch zum Handel treiben bestimmt war. Hier dauern die Ermittlungen an. Da beide Beschuldigte bislang unbescholten sind, einer Arbeit nachgehen und einen festen Wohnsitz haben, bestand kein Haftgrund. Sie wurden deshalb in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen.

