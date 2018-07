POL-PDLD: Auf einsamer Insel gestrandet...

Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Bild-Infos Download

Billigheim-Ingenheim OT Appenhofen (ots) - Ein 52-Jähriger Mann fuhr mit seinem BMW im Kreisverkehr in Appenhofen am 05.07.2018 um 18.30 Uhr. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße übersah dies offensichtlich und fuhr in den Kreisverkehr ein, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide blieben glücklicherweise unverletzt, der Opel wurde jedoch auf die innere Grünfläche des Kreisverkehrs geschoben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

