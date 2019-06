Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter versucht Bus anzuzünden

Bitburg (ots)

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 06.20 Uhr, versuchte ein Unbekannter einen auf dem Zentralen Omnibusbahnhof parkenden roten Bus in Brand zu setzen. Unmittelbar vor dem Vorderreifen der Fahrerseite hatte der Täter einen unbekannten Gegenstand in Brand gesetzt. Das Feuer ging jedoch aus und griff nicht auf den Bus über. Das Fahrzeug wurde außen durch Ruß verunreinigt. Außerdem wurde der Vorderreifen leicht beschädigt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell