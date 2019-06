Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter wirft Verkehrszeichen auf PKW

Bettingen (ots)

Am vergangenen Sonntag wurde auf einem Parkplatz in der Maximinstraße ein blauer PKW Seat Ibiza beschädigt. Der PKW parkte zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus. Während dieser Zeit nahm ein Unbekannter ein dortiges Baustellenschild aus der Halterung und warf es auf das parkende Fahrzeug. Dadurch entstanden Kratzer und eine Beule an dem PKW. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

