Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Supermarkt

Daun (ots)

Am 06.06.2019 gegen 02:07 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentüre eines Supermarktes in der Bitburger Straße in Daun (an der B 257) in diesen ein.

Im Inneren des Gebäudes angekommen, stemmten die Täter eine Zwischenwand auf, um so in das Büro des Anwesens zu gelangen.

Beim Eindringen in das Gebäude lösten die Täter die Alarmanlage aus. Eine sofortige polizeiliche Überprüfung erbrachte den hier dargelegten Sachverhalt.

Zur genauen Schadenshöhe, sowie des genauen Umfangs des Stehlgutes können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat, möglichen Tätern, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Bitburger Straße und den angrenzenden Straßen geben können, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Daun unter Telefonnummer 06592 96260 zu melden.

