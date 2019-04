Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Tor eines Schuppens beschädigt

Uersfeld (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 10.04.2019, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2019, 18:30 Uhr wird in Uersfeld, Winkelstraße 4, ein doppelflügeliges Tor eines Schuppens durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Wahrscheinlich hat das unbekannte Fahrzeug beim Befahren der abschüssigen Sackgasse das direkt neben der Fahrbahn befindliche Tor beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Daun unter 06592/96260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592/9626-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell