Bochum (ots) - Und dann gab es da am gestrigen 5. Dezember noch diesen Ladendieb, der schon gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt an der Straße "Sudbeckenpfad" in Bochum eine Flasche Wodka entwendet hat.

Ein Angestellter verfolgte den Mann und konnte ihn am Werner Hellweg stellen. Wenig später riss sich die Person wieder los und rannte mit der Flasche sowie den Worten "Ich brauche das Zeug" davon.

Noch während des Handgemenges gelang es dem Supermarktmitarbeiter allerdings, das Portemonnaie des Diebes zu ergreifen. Dort befand sich zwar kein Geld, dafür aber der Personalausweis des dringend tatverdächtigen Bochumers (38).

Schon bei der Überprüfung stellten die hinzugerufen Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige polizeibekannt ist und für obigen Supermarkt ein Hausverbot besteht.

Wir verzichten an dieser Stelle mal auf den sonst üblichen Zeugenaufruf und betrachten diesen Ladendiebstahl als (fast) geklärt!

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell