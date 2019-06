Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus im Schulbus

Zell - Altstrimmig (ots)

In den letzten Wochen kam es zu Farbschmierereien und Vandalismus in einem Schulbus der Firma Reuter Reisen, es wurden Sitze und Sicherheitsgurte mutwillig zerschnitten. Nach der Reparatur wurde der gleiche Bus nun wieder ähnlich beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Bus befördert Schulkinder von Zell bis Altstrimmig, so daß der Täter im Bereich der Schulkinder zu suchen ist. Die Polizei, sowie die Firma Reuter Reisen sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, es wurde eine Belohnung im dreistelligen Eurobereich durch die geschädigte Firma in Aussicht gestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell.

