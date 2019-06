Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Audi A7 im Rosental gestohlen

Hattingen (ots)

Am Montag (24.06.) bemerkte ein 33-jähriger Hattinger den Verlust seines grauen Audi A7 Sportback. Er parkte das Fahrzeug an der Straße Rosental. Zuletzt sah er den Wagen am Sonntag, den 16.06. Der Audi hat EN-Kennzeichen und keine besonderen Auffälligkeiten. Beide Fahrzeugschlüssel sind noch beim Halter.

