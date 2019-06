Polizei Düren

POL-DN: Vorläufige Festnahme nach sexueller Belästigung und weiteren Straftaten

Kreuzau (ots)

In der Nähe der Rurtalbahn-Haltestelle Schlagstein ist es auf dem Sportplatz und auf dem Spielplatz zu mehreren Fällen von Körperverletzung und sexueller Belästigung gekommen. Betroffen waren mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 17 Jahren.

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei nach Kreuzau-Schlagstein gerufen. Vor Ort wurden sie von circa 30 Personen erwartet, darunter die beiden Beschuldigten, die betroffenen Kinder und Jugendlichen, deren Eltern und einige Zeugen.

Die Betroffenen gaben an, die beiden Beschuldigten, zwei polnische Brüder mit festem Wohnsitz in Kreuzau, wären gegenüber den Geschädigten zuerst sehr freundlich gewesen. Nach kurzer Zeit jedoch hätten sie sie an den Handgelenken gefasst, ihnen die Arme verdreht und sie zu Boden geschleudert. Einigen hätten die beiden 43 und 36 Jahre alten Männer nach den Vorfällen eine kleine Summe Geld geboten, damit sie niemandem etwas verraten. Ein Mädchen gab des Weiteren an, von einem der Beschuldigten am Busen und am Unterschenkel unsittlich berührt worden zu sein.

Bei der Festnahme leistete einer der Männer erheblichen Widerstand, verletzte eine Polizistin leicht und beschädigte ein Polizeifahrzeug. Auf der Wache wurde festgestellt, dass die beiden Tatverdächtigen, die der deutschen Sprache kaum mächtig waren, unter teilweise erheblichem Alkoholeinfluss standen.

Den beiden Polen wird nun unter anderem sexuelle Belästigung und Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Nach Feststellung der Personalien konnten die beiden Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wache vorerst wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell