POL-EN: Breckerfeld- Schulabschlussfeier hinterlässt Trümmerfeld

Breckerfeld- Schulabschlussfeier hinterlässt Trümmerfeld

Am Dienstagabend feierten Schüler, anlässlich des anstehenden Schulabschlusses, auf der Wiese des Sportplatzes an der Wahnscheider Straße. Im Verlauf der Feierlichkeit ging eine Gruppe Jugendlicher über die Wahnscheider Straße in Richtung Sekundarschule. Auf dem Weg rissen sie einen Betonpoller aus seiner Verankerung und warfen diesen auf eine Grünfläche. Auf dem weiteren Weg verschaffte sich die Gruppe Zutritt zum Schulgelände und verwüstete dieses. Sie traten diverse Mülleimer und Sitzbänke um und zerstörten zwei Tischtennisplatten. Auch ihren Müll ließen sie auf dem Schulhof zurück. Sie verursachten Sachschaden im Wert von etwa 4500 Euro.

