Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 77 - Radfahrer contra Mercedes

Rastatt (ots)

Da er mutmaßlich das Rotlicht einer Ampelanlage ignorierte, wurde ein Fahrradfahrer am Freitagmorgen an der Einmündung der Landstraße verletzt. Der 19-Jährige war gegen 5:50 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Radweg entlang der L 77a unterwegs und überquerte die L 77 obwohl die Ampelanlage wohl schon mehrere Sekunden auf Rot geschaltet hatte. Er wurde von einem in Richtung Stadtmitte fahrenden 65-jährigen Skoda-Lenker erfasst und hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 4000 Euro, am Fahrrad in Höhe von circa 250 Euro. Den Radfahrer erwartet nun außerdem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell