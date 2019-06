Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 87-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Eine 57-jährige Wetteranerin wollte am Dienstag mit ihrem Smart von dem Parkplatz eines Supermarktes am Rathausplatz auf die Mittelstraße fahren. Hierbei übersah sie eine 87-jährige Gevelsbergerin, die zu Fuß den Parkplatz überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Gevelsbergerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

