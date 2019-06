Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/ 1.653,74 Euro für ein "Spinner-Nest"

Coesfeld (ots)

Die Kriminalpolizei Coesfeld ermittelt in einem Fall von Wucher. Ein 64-Jähriger hat die deutlich überzogene Rechnung eines Schädlingsbekämpfers gezahlt: 1.653,74 Euro für das Beseitigen eines Eichenprozessionsspinner-Nestes. Eine Familie aus Coesfeld-Lette hatte den Kammerjäger wegen eines Eichenprozessionsspinner-Befalls auf ihrem Grundstück gerufen. Am Mittwochmorgen (24. Juni) entfernte der Schädlingsbekämpfer das untertassengroße Gespinst. Obwohl zuvor eine Summe von rund 300 Euro plus 50 Euro An- und Abfahrt vereinbart worden war, forderte der Unbekannte 1.653,74 Euro. Der 64-Jährige zahlte schließlich per EC-Karte. Der Betrag wurde vom Konto abgebucht. Angaben zu der Firma waren am nächsten Tag im Internet nicht mehr zu finden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden: 02541/140 Die Polizei rät: Lassen Sie sich immer eine Rechnung geben und zahlen Sie niemals sofort. Sie haben das Recht, die Rechnung prüfen zu lassen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Rufen Sie Ihre Polizei unter 110 wenn Sie sich betrogen, bedroht oder genötigt fühlen.

