POL-COE: Lüdinghausen, Aldenhövel/ Mit Leinöl getränkter Lappen entzündete sich

Der Lagerhallenbrand am 14. Juni in der Lüdinghauser Bauerschaft Aldenhövel ist ein Fall von fahrlässiger Brandstiftung. Ein mit Leinöl getränkter Lappen hatte sich in der Halle selbst entzündet. Das haben Ermittler der Kriminalpolizei sowie ein Brandsachverständiger festgestellt. Ein Mitarbeiter hatte einen Tisch mit Leinöl bearbeitet. Den mit Leinöl getränkten Lappen ließ er im Lager auf einem Tisch liegen. Es kam zu einer Selbstentzündung, der Tisch fing Feuer. Von dort breiteten sich die Flammen auf die gesamte Halle aus, zerstörten Halle und Inventar. Der Sachschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Ursprungsmeldung: Am Freitag, 14.06.2019, 00.27 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Lüdinghausen, Aldenhövel, gemeldet. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Lagerhalle. Die Löscharbeiten dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

