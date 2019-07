POL-KN: Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Lügengeschichte aufgedeckt / Zeugenaufruf

Eine 39-jährige Frau erschien am Freitagabend gegen 20:00 Uhr beim Polizeirevier in Weingarten. Sie gab an, dass ihr VW Tiguan auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Baienfurt von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt worden war. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte bei der Frau eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Alcotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Folge war eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Es konnte ermittelt werden, dass die Dame zuvor auf der Fahrtstrecke zwischen Baienfurt und Weingarten mehrere Straßenpfosten touchiert hatte. Daher rührten auch die Beschädigungen an ihrem VW. Der Unfall auf dem Parkplatz war somit vorgeschoben. Zeugen, welche ein entsprechendes Unfallgeschehen zwischen Baienfurt und Weingarten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen. Telefon 0751/8030.

