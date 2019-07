POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Ein 29-jähriger Rollerfahrer fuhr am heutigen Freitag gegen 16.30 Uhr in der Theodor Heuss-Straße vermutlich aus Unachtsamkeit und wegen zu geringem Abstand auf einen Sprinter eines 54-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Vermutlich weil der 29-Jährige seinen Helm nicht richtig geschlossen hatte, fiel der Helm herab und der Fahrer fiel mit dem Kopf auf den Asphalt. Ein Rettungswagen verbrachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

