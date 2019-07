Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl aus Einkaufswagen - Polizei rät zu Wachsamkeit

Braunschweig (ots)

04.07.2019, 15.50 und 17.45 Uhr Braunschweig, Stadtgebiet

Gleich in zwei Fällen nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit in zwei Einkaufsmärkten in Braunschweig.

Zunächst erstattete eine 30-jährige Frau Strafanzeige. Sie hatte ihren Einkaufswagen in einem Supermarkt in der Celler Straße nur kurz aus den Augen gelassen. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit, um die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Neben Bargeld kamen so auch diverse Ausweispapiere abhanden. Der Wert des Diebesgutes wird mit mehr als 170,- Euro angegeben.

Ähnlich erging es kurze Zeit später einer 80-jähirgen Frau in einem Supermarkt in Stöckheim. Ihr wurde aus dem Einkaufswagen die gesamte Handtasche durch einen unbekannten Täter entwendet. Hierin befanden sich neben der Geldbörse auch weitere persönliche Gegenstände. Hier wird der Wert des Diebesgutes auf mehr als 200,- Euro geschätzt.

Die Polizei rät dringend dazu, mitgeführte Taschen und andere Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen liegen zu lassen.

