Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber kam am Donnerstagmorgen, 27.06.2019, ein schwer verletzter Motorradfahrer in eine Unfallklinik. Der 65-jährige war als Letzter einer Motorradgruppe kurz vor 09:00 Uhr auf der Landstraße im Steinatal bei Bonndorf verunglückt. Nach einem Überholvorgang war er eingangs einer Linkskurve von der Straße abgekommen und im angrenzenden Grünstreifen gestürzt. Entweder seine Maschine oder er selbst prallte noch gegen einen Telefonmasten. Er erlitt schwere Verletzungen, war aber soweit ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. An seiner Honda wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Fremdschaden entstand keiner.

