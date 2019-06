Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Streifvorgang mit Gegenverkehr - Mann wird schwer im Gesicht verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Zu einem harten Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend, 27.06.2019, auf der L 169 zwischen Bonndorf und Stühlingen. Ein Fahrer erlitt dabei sehr schwere Gesichtsverletzungen, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen wurde. Gegen 16:15 Uhr war ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai-Geländewagen auf der Landstraße in Fahrtrichtung Stühlingen unterwegs, als er zwischen Golfplatz und der Abzweigung nach Mauchen wegen einer kurzen Unachtsamkeit nach links geriet. In der Folge streifte er einen entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito, dessen 61 Jahre alter Fahrer noch vergebens versucht hatte, nach rechts auszuweichen. Die Seite des Mercedes wurde teilweise aufgerissen, der Außenspiegel ins Wageninnere katapultiert. Dadurch zog sich der Mercedes-Fahrer sehr schwere Gesichtsverletzungen zu. Der Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei gut 50000 Euro.

