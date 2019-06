Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Feuerwehreinsatz nach Brand in Einfamilienhaus

Schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte ein Brand in einem Einfamilienhaus im Rosenweg in Kirchzarten am Donnerstag, 27.06.2019.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Feuer gegen 11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer unbewohnten Einliegerwohnung ausgebrochen. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand, der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

