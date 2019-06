Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Lehmbergallee Richtung Gundelfingen: Körperverletzung auf Radweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.06.2019, gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem nördlichen Land-/ Forstwirtschaftlichen Weg - Radweg, entlang der Lehmbergallee, zu einer Körperverletzung durch Faustschläge von einem Fahrradfahrer gegen einen Fußgänger.

Zunächst ging der Fußgänger am linken Wegesrand in Richtung Gundelfingen. Hier kam ihm ein Mann auf einem dunklen Mountainbike entgegen. Der Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt etwa mittig auf dem Weg. Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, machte dieser eine Lenkbewegung in Richtung des Fußgängers und steuerte direkt auf ihn zu. Im weiteren Verlauf stellte der Fahrradfahrer sein Fahrrad ab, ging zielstrebig auf den Fußgänger zu und schlug mit beiden Fäusten auf ihn ein.

Durch das Eingreifen eines unbekannten Zeugen ließ der Fahrradfahrer von dem Fußgänger ab und entfernte sich.

Dieser Zeuge und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gundelfingen, Tel. 0761/503659-0, in Verbindung zu setzen.

