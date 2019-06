Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Einbrecher womöglich als Tramper unterwegs - Kripo sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Im letzten Moment ließ ein bislang unbekannter Einbrecher am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, von seinem Vorhaben ab, durch ein offenes Fenster in ein Wohnhaus im Bereich "Mühlenbächle" einzusteigen. Vermutlich durch eine Überwachungskamera gestört, entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Freiamt.

Der etwa 30 Jahre alte Mann hat dunkle Hautfarbe (möglicherweise Nordafrikaner), kurze schwarze Haare, einen kurzen Oberlippen-Kinnbart und eine sportlich schlanke Figur. Er trug eine Bluejeans und ein ärmelloses dunkles Shirt und führte einen schwarz-weißen Rucksack mit sich.

Der Unbekannte war offenbar zu Fuß mit seinem Rucksack unterwegs und könnte unter Umständen als Anhalter unterwegs gewesen sein.

Personen, die den Mann am Donnerstag (27. Juni) im Bereich Sexau/Freiamt oder Umgebung gesehen oder womöglich als Tramper mitgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200 zu melden.

