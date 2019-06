Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Fahrerin streift silbernen VW Polo und fährt weiter - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Die Fahrerin eines unbekannten Pkws hat am Donnerstagmorgen, 27.06.2019, in Inzlingen einen am Straßenrand geparkten silbernen VW Polo gestreift und ist danach weitergefahren. Am Polo wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Schaden liegt bei rund 250 Euro. Zum Vorfall kam es gegen 09:30 Uhr in der Riehenstraße, als die Polo-Besitzerin gerade im Wagen wartete. Sie erkannte eine Frau als Fahrerin, aber leider ein falsches Kennzeichen. Da der Unfall direkt bei einer Metzgerei und Bäckerei passierte, hofft das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) auf weitere Zeugenhinweise.

