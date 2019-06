Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Audi kam es am Sonntag, 23.06.2019, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, in Schopfheim. Dort stellte ein 26 Jahre alter Mann sein Fahrzeug bei einer Fahrschule in der Hauptstraße ab. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte dann im hinteren rechten Seitenbereich langen und tiefen Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf 1800 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

