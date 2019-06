Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Mehrere zerkratzte Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf dem Wiesenparkplatz am Schwimmbad in Warmbach sowie in der Mouscron-Allee wurden am Dienstag, 25.06.2019, und Mittwoch, 26.06.2019, fünf Fahrzeuge von Unbekannten zerkratzt. Die Taten fanden immer über die Mittagszeit bis hin in den frühen Abend statt, während die Fahrzeugbesitzer sich im Schwimmbad aufhielten. Der Sachschaden der Beschädigungen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz an oben genannten Tagen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell