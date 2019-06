Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Verkehrspolizei überwacht Baustellenbereich - zahlreiche Rotlicht- und Überholverstöße

Am Mittwochmorgen, 26.06.2019, überwachte das Verkehrskommissariat Weil am Rhein den Baustellenbereich am Ortseingang von Zell. Das Ergebnis war ernüchternd. Viele Autofahrer ignorierten die rote Ampel sowie das vor dem Baustellenbereich eingerichtete Überholverbot. Insgesamt wurden elf Anzeigen wegen Missachtung des Rotlichts und sechs Anzeigen wegen Überholen im Überholverbot erstattet. Drei Fahrzeugführer wurden wegen der Nutzung eines Smartphone während der Fahrt angezeigt, fünf wurden wegen Nichtanlegens des Gurtes verwarnt. Ein Kleintransporter, dessen Fahrer das Rotlicht der Ampel nicht beachtet hatte, hatte erhebliche technische Mängel. Diese waren so schwerwiegend, dass die Kennzeichen entstempelt wurden. An der Hinterachse waren die Bremsanlage nicht mehr in Stand gesetzt worden, d.h. sie fehlte komplett. Die vorderen Bremsscheiben waren gerissen und alle Reifen abgefahren.

