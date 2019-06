Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Morgens mit 1,7 Promille am Steuer

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 26.06.2019, hat sich ein Autofahrer mit ca. 1,7 Promille an Steuer seines Wagens gesetzt. Gegen 07:45 Uhr war der 32-jährige in Bad Säckingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Da der Fahrer stark nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest gemacht, der 1,7 Promille anzeigte. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Mann war auf dem Weg zur Arbeit.

