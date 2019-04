Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsgefährdung

Landau (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines grünen Baustellen-LKW´s gefährdete am 25.04.2019 gegen 14:10 Uhr einen Autofahrer am Kreisel im Baustellenbereich auf der L509, indem dieser beim Abbiegen auf die Gegenfahrspur kam. Nur durch eine Notbremsung konnte der Autofahrer einen Verkehrsunfall verhindern. Zeugen, die Hinweise zu dem Baustellen-LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell