Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer, als er in der Nacht von Mittwoch, den 24.04.2019, 19:00 Uhr auf Donnerstag, den 25.04.2019, 08:20 Uhr in der Godramsteiner Straße ein geparktes Auto streifte. Der Flüchtige beschädigte aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes zum anderen Fahrzeug ein Schaden am Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell