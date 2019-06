Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag, 26.06.2019, bei einem Verkehrsunfall in Hürrlingen leicht verletzt. Der 58 Jahre alte Mann bog mit seinem Mercedes-Benz von Ühlingen kommend nach links in die bevorrechtigte Ortsdurchfahrt ein. Dabei kollidierte er mit einem vor rechts kommenden VW Passat eines 53-jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 58-jährige leicht am Ohr. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die Verletzung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell