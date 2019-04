Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190424 - 462 Frankfurt-Fechenheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 23. April 2019, etwa gegen 17.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Dieburger Straße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten zwei kleinere Möbeltresore in denen sich neben Bargeld (ca. 4.000 EUR) noch verschiedene persönliche Unterlagen befanden. Bewohnern des Hauses fielen im Treppenhaus zu dem genannten Zeitpunkt zwei Personen auf, bei denen es sich vermutlich um die Täter handelte. Diese werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Etwa 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, kräftige Figur, dunkle Haare und Vollbart. Trug ein weißes T-Shirt und eine graue Arbeitshose.

2. Täter: Etwa 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, kräftige Figur und dunkle Haare. Trug ein rotes T-Shirt und eine blaue Latzhose.

