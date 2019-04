Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190424 - 461 Frankfurt-Sachsenhausen: Raub auf Bekleidungsgeschäft

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Dienstag, den 23. April 2019, gegen 13.30 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft in der Diesterwegstraße.

Mit einem Küchenmesser forderte er von der Verkäuferin "Geld, alles, was sie haben!". Zudem bedrohte er eine anwesende Kundin und forderte auch von ihr, die Herausgabe ihres Bargeldes. Mit einer Gesamtsumme von rund 200 EUR verließ er schließlich das Geschäft.

Der Täter wird beschrieben als 20-25 Jahre alt, 175-178 cm groß, von orientalischem Erscheinungsbild. Sehr dünne Gestalt, buschige Augenbrauen. Trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift auf der Brust, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sprach Deutsch mit leichtem Akzent, gepflegte Erscheinung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell