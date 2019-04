Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190424 - 459 Frankfurt-Goldstein: Verdacht der CO-Vergiftung durch Shisharauchen

Frankfurt (ots)

(ne) Drei Frauen und ein Mann sind gestern Nachmittag mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung in Krankenhäuser gebracht worden, nachdem sie auf einer Terrasse in der Straße An der Herrenwiese eine Wasserpfeife (Shisha) geraucht haben.

Die Frauen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren und ein 25-jähriger Mann hatten sich um 17:00 Uhr zum Shisharauchen zusammengesetzt. Schließlich verloren zwei der Frauen das Bewusstsein. Auch die anderen zwei Raucher fühlten sich sehr unwohl. Die sofort verständigten Rettungskräfte konnten bei allen Personen erhöhte CO-Werte feststellen, so dass die Verletzten umgehend in verschiedene Krankenhäuser gebracht wurden. Eine der Frauen musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik geflogen werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die Kreuzung Herrenwiese/Tannenkopfweg zeitweise gesperrt werden. Die Shisha und sämtliches Zubehör wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell