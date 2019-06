Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Kies auf der Straße - Jugendlicher rutscht mit seinem Leichtkraftrad weg - Polizei bittet um Hinweise!

Am Mittwochmorgen, 26.06.2019, ist ein Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad in Rümmingen zu Fall gekommen, nachdem er auf verlorenen Kies geraten war. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Gegen 07:15 Uhr war der 17-jährige auf seiner Daelim auf der K 6327 in Richtung Ortsmitte Rümmingen unterwegs, als er am Ortseingang zu spät erkannte, dass dort in einer Kurve Kies auf der Fahrbahn lag. Das Vorderrad rutschte weg und der junge Mann stürzte. Er erlitt Schürfwunden am ganzen Körper. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Straßenmeisterei beseitigte den Kies. Die größere Menge, ca. 10 qm, hatte ein Unbekannter wohl schon am Dienstag verloren. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

