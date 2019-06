Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brille vom Gesicht gerissen und zerstört

Auf ihren Zug wartend saß am Mittwoch, 26.06.2019, gegen 16.45 Uhr, eine 19 Jahre alte Frau auf einer Bank am Gleis 1, als unvermittelt eine andere Frau auf sie zukam und ihr die Brille vom Gesicht zog und auf den Boden warf. Die Täterin warf der Frau vor, sie "dumm angeschaut" zu haben. Ein Mann kam zur Hilfe. An der Brille entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die angreifende Frau war zirka 170 cm groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, blond und dünn und war dunkel bekleidet. Wer den Vorfall beobachtet hat und/oder Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) zu melden.

