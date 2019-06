Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.06.2019, befuhr gegen 18:15 Uhr eine 46-jährige Autofahrerin eines schwarzen Opel Corsa die Besanconallee in Richtung Alice-Salomon-Straße. Dort befuhr sie den Kreisverkehr um zu wenden. Nach bisherigem Kenntnisstand stieß dort ein bislang unbekannter Rollerfahrer an die linke Fahrzeugseite der Autofahrerin und kam hierbei zum Sturz. Noch im Kreisverkehr hielt die Autofahrerin an, um dem Rollerfahrer zu helfen. Dieser sei jedoch auf den Roller gestiegen und verließ ohne die Personalien auszutauschen die Unfallörtlichkeit.

Am Opel Corsa entstand Sachschaden im niederen vierstelligen Bereich.

Bei dem Rollerfahrer soll es sich um einen Mann mit normaler Statur im Alter von ca. 40 - 50 Jahren gehandelt haben. Er trug ein weißes Unterhemd mit Trägern.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, insbesondere einen Fahrer oder eine Fahrerin, der/die einen weißen Kleinwagen fuhr und zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle vorbeigefahren sein soll und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

