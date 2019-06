POL-FR: Freiburg: Täter entwenden Geld aus Ladenkasse - Tatverdächtiger festgenommen

Polizeipräsidium Freiburg

Geld aus der Kasse eines Ladengeschäfts entwendet haben zwei Täter am Mittwoch, 26.06.2019, gegen 16.05 Uhr in der Augustinergasse in der Freiburger Innenstadt. Eine Mitarbeiterin verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand, als sie versuchte die flüchtenden Täter aufzuhalten.

Ein 39-jähriger Tatverdächtiger konnte im Nahbereich durch Passanten aufgehalten und anschließend durch die Polizei festgenommen werden. Nach dem zweiten Täter wird gefahndet. Er wird wie folgt beschrieben:

- circa 30-40 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß, schmale Statur, dunkler Teint, möglicherweise osteuropäisch, kurze dunkle Haare - trug lilafarbenes T-Shirt und Rucksack

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es vor der Festnahme mutmaßlich durch dieselben Täter zu einem weiteren Diebstahl aus der Kasse eines anderen Einzelhändlers in der Grünwälderstraße sowie zu einem Handtaschendiebstahl in der Schusterstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

