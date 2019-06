Polizei Bonn

POL-BN: 16-jähriger Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Bonn (ots)

Am Montag, den 17.06.2019 gegen 07:50 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer die Ferdinandstraße in Richtung Ippendorfer Allee. Im Bereich zwischen der Bushaltestellen Im Uckerfeld und Ippendorfer Allee kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden männlichen Tretrollerfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte.

Beide Unfallbeteiligten stellten zunächst keine Verletzungen fest und verließen die Unfallstelle ohne ihre Personalien auszutauschen. Einige Zeit nach dem Unfall klagte der Fahrradfahrer jedoch über Schmerzen und suchte gemeinsam mit seinem Vater eine Polizeidienststelle auf.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet den Unfallbeteiligten, der auf dem Tretroller unterwegs war, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Kontakt zu treten.

