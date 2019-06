Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: 16-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Polizei sucht weitere Zeugen

Bonn (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019 zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer in Königswinter-Niederdollendorf den Geh- und Radweg am Rheinufer in Fahrtrichtung Königswinter. In Höhe der Einmündung Weidenweg kamen dem 16-jährigen zwei männliche Fahrradfahrer entgegen, die das Rheinufer in Fahrtrichtung Bonn befuhren.

Der 16-jährige kollidierte mit einem der ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Die beiden in Richtung Bonn fahrenden Männer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, beschreiben den flüchtigen Unfallbeteiligten wie folgt:

Männlich, 50-60 Jahre alt, lichtes graues welliges Haar. Der Mann soll zum Unfallzeitpunkt mit einem schmalen gelben Fahrradanhänger unterwegs gewesen sein.

Die Polizei fragt: Wer hat diesen Unfall gesehen und/oder kann weitere Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrrad bzw. dem Anhänger machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell