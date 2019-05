Polizei Münster

POL-MS: Berufseinsteiger bei der Polizei NRW - Informationsveranstaltung der Personalwerber des Polizeipräsidiums Münster am 13. Mai

Münster (ots)

Die Polizei NRW stellt auch im Jahr 2020 Studienplätze für Berufseinsteiger zu Verfügung. Bewerbungen können ganzjährig an 365 Tagen online abgegeben werden.

Vor einer Bewerbung für den zukünftigen Einstellungstermin zum September 2020, sowie vor einer aktuellen Teilnahme am Auswahlverfahren, wird Interessenten empfohlen, sich im Rahmen einer Berufsinformationsveranstaltung ausführlich beraten zu lassen.

Am Montag (13.5., 18 Uhr) informieren die Personalwerber des Polizeipräsidiums Münster in der Aula des LAFP NRW BZ Münster. Sie geben Einblicke in den Polizeiberuf, klären über das neue Bewerbungs- und Auswahlverfahren auf, informieren über das Studium und über die anschließenden beruflichen Perspektiven. Für weitere Fragen besteht nach dem Vortrag noch die Zeit für ein persönliches Gespräch.

Die gesamte Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail ist unter personalwerbung.muenster@polizei.nrw.de erforderlich.

Treffpunkt der Teilnehmer ist ab 17:50 Uhr die Einfahrt am Tor zum Gelände LAFP NRW, BZ Münster, Weseler Str. 264, 48151 Münster (Einfahrt Höhe Bonhoefferstr. 60).

Weitere Informationen u. a. auch unter https://muenster.polizei.nrw/personalwerbung-1, https://www.facebook.com/polizei.nrw.karriere und unter https://www.genau-mein-fall.de/.

