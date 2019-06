Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Hausbewohner überrascht mutmaßliche Einbrecher auf seinem Grundstück

Bonn (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in den Abendstunden am Samstag, den 22.06.2019 auf dem Eibenstockweg im Bornheimer Ortsteil Roisdorf. Gegen 21:00 Uhr wurde ein Bewohner von einem Nachbarn über verdächtige Personen und Fahrzeuge hinter seinem Grundstück informiert. Die Personen sollen sich auf einem parallel zum Eibenstockweg verlaufenden Land- und Forstwirtschaftsweg hinter dem Einfamilienhaus aufgehalten und bereits versucht haben den Zaun zum Grundstück zu überwinden. Bei einer Nachschau traf der Bewohner auf zwei junge unbekannte männliche Personen, die sich bereits auf seinem Grundstück auf dem Weg zu seinem Haus befanden. Die beiden Personen flüchteten auf den Land- und Forstwirtschaftsweg und verließen die Örtlichkeit mit einem silbernen Pkw in Fahrtrichtung Bornheim.

Eine sofort eingeleitete Nachbereichsfahndung der alarmierten Beamten verlief negativ.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Männlich, ca. 180 cm groß, korpulente Statur, gepflegter Drei-Tage-Bart. Schwarze Haare, schwarzes T-Shirt mit weißem Adidas-Logo, dunkle Hose, schwarze Sneaker.

Person 2: Männlich, ca. 185 cm groß, schlaksige Statur, gepflegter Drei-Tage-Bart, graues T-Shirt, kurze blaue Jeans.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

