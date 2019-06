Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Meckenheim: 45-jähriger Mann schlägt auf Freund der Tochter ein - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen (20.06.2019) bei einem versuchten Tötungsdelikt in Meckenheim-Merl. Auf einem Parkplatz am Waldfriedhof soll ein 45-jähriger Mann den Freund seiner 17-jährigen Tochter mit einem Radmutterschlüssel attackiert haben (siehe unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4302327).

Das 19-jährige Opfer befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus und wird dort intensivmedizinisch betreut.

Der Tatverdächtige, der noch am Tatort festgenommen wurde, ist am heutigen Tag auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes anordnete.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell