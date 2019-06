Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Gaststätte

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (21.06.2019) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte auf der Rheinaustraße in Beuel. In der Zeit von 01:00 Uhr bis 03:30 Uhr drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Lokals ein. Art und Umfang des Diebesgutes sind derzeit noch unbekannt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

