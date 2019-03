Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: (Mainz) - Geldausgabeautomat gesprengt - Wir suchen Zeugen

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.03.2019 wurde um 04:08 Uhr ein Geldautomat der Sparkasse in der Lucy-Hillebrand-Straße in Mainz von bisher unbekannten Tätern gesprengt.

Von Zeugen konnten vier verdächtige Personen bemerkt werden, die mit einem dunklen Fahrzeug flüchteten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Audi.

Die Polizei fahndet auch mittels Einsatzes eines Hubschraubers nach den flüchtigen Tätern.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Zeit vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lucy-Hillebrand-Straße gesehen?

Wo ist vor oder nach der Tat ein schwarzer Audi mit Wormser Kennzeichen im Bereich der Lucy-Hillebrand-Straße bemerkt worden?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 / 65-3633 in Verbindung zu setzen.

