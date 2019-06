Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Bürgerberatung am 1. Juli in Meckenheim

Bonn (ots)

Am Montag, 1. Juli 2019, informieren unsere Präventionsspezialisten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz vornehmlich ältere Mitmenschen, wie die sich gegen Straftaten schützen können. Dabei werden auch Möglichkeiten des wirksamen Schutzes vor Einbrechern vorgestellt.

Der Beratungswagen der Polizei steht von 10 Uhr bis 14 Uhr in der Fußgängerzone in Meckenheim, in der Nähe des HIT-Marktes.

