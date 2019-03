Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht geklärt

Pirmasens (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht in der Schlossstraße geklärt werden. Gegen 09.00 Uhr stieß ein LKW-Fahrer beim Rangieren gegen einen geparkten PKW und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Trotz Ansprache eines Unfallzeugen, der dem LKW gefolgt war, setzte der LKW-Fahrer unbeeindruckt seine Fahrt fort. Ein weiterer Zeuge konnte das Kennzeichen des LKW ablesen und dies der Polizei mitteilen. Anhand des Kennzeichens konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf ca. 300 Euro.

