POL-SE: Langeln - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen Tagen ist auf dem Grundstück eines Sportangelvereins an der Kreisstraße 48 Bauschutt abgelegt und somit in unzulässiger Weise entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte luden mehrere Zementplatten auf dem gegenüber der Straße Heidkaten befindlichen Grundstück ab und entfernten sich anschließend. Die Umweltermittler gehen derweil davon aus, dass die Baumaterialien asbesthaltig sind.

Eine derartige Ablagerung stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter 04121-40920 zu melden.

